Отмена перевода времени: ЕС призывает избежать хаоса

Еврокомиссия призвала страны-члены ЕС сотрудничать в вопросе отмены сезонного перевода часов, чтобы в Европе не получилось путаницы с разными часовыми поясами.

Об этом сообщает AFP.

Европейская комиссия хочет прекратить практику перевода часов весной и осенью. При этом каждая страна ЕС сама будет решать оставаться на зимнем или летнем времени.

Поэтому есть вероятность того, что соседние страны, такие как Бельгия и Нидерланды, могут жить с разницей в один час.

Чтобы избежать хаоса в часовых поясах в соседних странах, еврокомиссар по вопросам транспорта Виолета Булк призвала правительства сотрудничать в решении этого вопроса.

"Государствам-членам сейчас необходимо решить - либо они хотят придерживаться летнего, либо зимнего времени. Для поддержания согласованного подхода мы поощряем консультации на национальном уровне для обеспечения скоординированного подхода всех государств-членов", - сказала Булк.

Предложение Еврокомиссии также породило новую проблему, связанную с Brexit: Ирландия, входящая в ЕС, может прекратить переводить часы, но британская Северная Ирландия продолжит практику.

Еврокомиссия дает государствам-членам время до апреля 2019 года - до этой даты они должны определиться, зимним или летним временем они планируют пользоваться.

Последний обязательный переход на летнее время в ЕС состоится в воскресенье, 31 марта 2019 года. После этого государства-члены, которые захотят навсегда вернуться к зимнему времени, смогут сделать это в последний раз в воскресенье 27 октября 2019 года.

После этой даты в Евросоюзе сезонный перевод часов будут отменен.