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Глава МВД Австрии предложил удерживать спасенных мигрантов в море до проверки

Герберт Кикль
14:18 Сегодня Телеграф
Укринформ
e-news.su

Новости мира: Глава австрийского МВД призвал ЕС удерживать спасенных мигрантов в море, пока их заявления о предоставлении убежища будут на обработке.

Министр внутренних дел Австрии Герберт Кикль предложил проверять спасенных в море мигрантов для возможного предоставления убежища до их схода на берег.

Об этом он заявил на конференции ЕС по вопросам миграции в Вене, сообщает ВВС.

Глава австрийского МВД призвал ЕС удерживать спасенных мигрантов в море, пока их заявления о предоставлении убежища будут на обработке. Согласно его предложению, после "надлежащих проверок" на борту судна те мигранты, которые имеют право на получение убежища, будут привезены в ЕС, а остальные - в "безопасные порты" в третьих странах.

По мнению министра, такая система поможет решить "проблему репатриации".

Итальянский глава МВД Маттео Сальвини, также присутствующий на конференции, поддержал этот план.

Однако, австрийский офис медицинской благотворительной организации Medecins Sans Frontieres (MSF) осудил подобную идею.

"Подобное предложение - это просто еще одна попытка отвлечь внимание от реальной проблемы, а именно: неспособность Европы и председательства Австрии в ЕС найти устойчивое решение гуманитарного кризиса в центральном Средиземноморье и Ливии", - говорится в заявлении организации.

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Новости мира, Австрия, Вена, Герберт Кикль, ЕС, Маттео Сальвини, МВД Австрии, Мигранты.
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