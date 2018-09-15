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Папа Римский обратился к мафиози

Папа Римский Франциск
21:56 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости мира: Во время своего визита на Сицилию Папа Римский Франциск обратился к членам мафии с призывом к раскаянию.

Папа римский во время визита на Сицилию выступил с обращением к членам мафии. Он призвал их отказаться от преступлений и насилия. В своей речи папа Франциск сказал, что члены организованной преступности, многие из которых ходят в церковь и открыто демонстрируют свою религиозность, "не могут верить в Бога и быть мафиози" одновременно, передает Би-би-си. Он обратился к ним, используя слова "дорогие братья и сестры".

Папа Римский прибыл в Палермо, столицу Сицилии, чтобы почтить память отца Джузеппе "Пино" Пулизи. Он был убит мафией в 1993 году после того, как вступил в открытое противостояние с организованной преступностью, контролировавшей город. В 2013 году его причислили к лику блаженных мучеников. "Мафиози не живет по-христиански, потому что своим образом жизни он идет против Бога и грешит", - сказал папа на проповеди, послушать которую в портовом районе Палермо собрались 80 тыс. человек. "Я говорю членам мафии: меняйтесь, братья и сестры! Хватит думать о себе и о своих деньгах. Обратитесь к истинному богу, к Иисусу Христу, дорогие братья и сестры", - сказал понтифик.

История взаимоотношений церкви и организованной преступности на юге Италии противоречива. Например, кардинал Эрнесто Руффини, архиепископ Палермо в 1945-1967 годах, просто отрицал существование мафии, а главным врагом церкви называл коммунизм. Многие участники мафиозных группировок религиозны и считают, что пользуются покровительством святых.

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Новости мира, Италия, Мафия, Папа Римский, Сицилия, Франциск.
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