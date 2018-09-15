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Новости: Россияне, арестованные за шпионаж по делу Скрипалей, обвиняются в кибератаке на WADA
Россияне, арестованные за шпионаж по делу Скрипалей, обвиняются в кибератаке на WADA
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Россияне, арестованные за шпионаж по делу Скрипалей, обвиняются в кибератаке на WADA

Кибератака
23:53 Сб, 15 Сентябрь 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: pixabay

Новости мира: Прокуратура Швейцарии обвиняет россиян в кибератаках на WADA.

Два российских шпиона, арестованных в Нидерландах, помимо прочего подозреваются в попытке совершения кибератаки на Всемирное антидопинговое агентство WADA.

Об этом сообщает АFР со ссылкой на швейцарскую прокуратуру.

"Два российских шпиона, арестованных в Нидерландах по подозрению в нападении на швейцарскую лабораторию, также проверяются в отношении попытки совершить кибератаку на Всемирное антидопинговое агентство", - говорится в сообщении.

Арестованные в начале этого года агенты пытались получить данные из лаборатории Шпиц в Берне, расследовавшей отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

С марта 2017 года эти же двое подозреваемых проходили по уголовному расследованию "из-за кибератаки против Всемирного антидопингового агентства".

"Расследование ведется по подозрению в политическом шпионаже", - сообщила пресс-секретарь прокуратуры Линда фон Бург.

Как известно, напряженность между РФ и WADA значительно выросла за последние годы. Так в 2015 году WADA объявило, что Антидопингового агентства России (РУСАДА) не соответствует кодексу организации после расследования Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Согласно расследованию, допинг употребляли более тысячи российских спортсменов. Это стало причиной отстранения многих российских атлетов от участия в международных соревнованиях, включая летние Олимпийские игры в 2016 году.

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Все по теме:

Новости мира, WADA, Дело Скрипалей, Кибератака, Нидерланды, Россия, Швейцария, Шпионы РФ.
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