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Brexit: Мэр Лондона призывает провести повторный референдум

Садик Хан
05:28 Сегодня Телеграф

Новости мира: Мэр Лондона призвал провести новый референдум по Brexit.

Мэр Лондона Садик Хан призвал провести еще один референдум по выходу Великобритании из ЕС. По его словам, правительству не удалось выполнить свою задачу по заключению выгодной сделки с Евросоюзом, поэтому обычные британцы "должны сказать решающее слово".

Об этом он написал в статье для Observer, передает Украинская правда со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что премьер-министр страны Тереза Мэй уже неоднократно исключала возможность проведения еще одного референдума. По ее словам, члены парламента смогут проголосовать, принимать ли любое окончательное соглашение.

Садик Хан обвинил правительство в манипулировании переговорами по соглашению с ЕС.

Кроме этого, он подчеркнул, что "угроза жизненным стандартам и экономике слишком велика для того, чтобы люди не должны были высказать свое мнение".

"Речь идет о публичном голосовании. Есть три варианта: выход из ЕС с соглашением, которое предлагает правительство, выход без соглашения о Brexit, возможность остаться в ЕС", - сказал мэр Лондона.

В рамках соглашения о переходном периоде после Brexit Великобритания согласилась заплатить ЕС в течение ближайших десятилетий от 35 до 39 млрд евро.

Но переговоры по соглашению зашли в тупик, вызвав опасения, что Великобритания может выйти из Евросоюза в марте 2019 года вообще без каких-либо договоренностей.

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Новости мира, Brexit, Великобритания, Лондон, Садик Хан.
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