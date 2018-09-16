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Эрдоган: Карабах мешает нормализации отношений с Арменией

Реджеп Эрдоган
07:19 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости мира: По словам Реджепа Эрдогана, решение проблемы Нагорного Карабаха поможет нормализовать отношения Турции и Армении.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что армяно-турецкая граница будет оставаться закрытой до урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта.

"Ожидания открытия нами границ тем, кто виновен в оккупации 20% территории наших братьев и не позволяют более 1 млн наших братьев вернуться в свои дома, пустая трата времени", - заявил Р.Т.Эрдоган в Азербайджане на параде по случаю 100-летия освобождения турецкими войсками Баку. Он подчеркнул, что Турция оказывала и продолжит оказывать посильную помощь Азербайджану.

"Радость Азербайджана - это радость Турции. Боль Азербайджана - боль Турции", - сказал Р.Эрдоган. Урегулирование карабахского конфликта он назвал обязательным условием нормализации отношений Анкары с Ереваном. "До тех пор, пока не будет решен Нагорно-Карабахский конфликт, нет и не может быть речи о нормализации наших отношений с Арменией", - заявил президент Турции.

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Новости мира, Азербайджан, Армения, Нагорный Карабах, Реджеп Эрдоган, Турция.
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