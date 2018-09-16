Облегчить процесс развода хотят в Великобритании

Правительство Великобритании внесло предложение закрепить в законодательстве страны разводы "без вины" и внести изменения, облегчающие юридические процедуры развода. Об этом сообщает АР.

"Британское правительство предлагает ввести разводы без вины и внести другие изменения для облегчения процедуры развода супружеских пар", - говорится в сообщении. Министр юстиции Дэвид Гауке начал процесс консультаций по пересмотру законов, которые, по его словам, были "не связаны с современной жизнью".

"Когда отношения заканчиваются, неправильно, чтобы закон создавал или увеличивал конфликт между разведенными парами. Вот почему мы устраним архаические требования признать вину или показать доказательства раздельного проживания", - отметил он. Согласно внесенным предложениям, супруги больше не смогут оспорить заявление о разводе, сделанное их партнером. На оценку общественного мнения о предложении отводится 12 недель консультаций.