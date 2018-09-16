День Независимости Украины

Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 16.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Раде зарегистрирован законопроект о госбюджете на 2019 год
В Раде зарегистрирован законопроект о госбюджете на 2019 год
Новости: Работники лесного хозяйства отмечают профессиональный праздник
Работники лесного хозяйства отмечают профессиональный праздник
Новости: Леннокс Льюис не согласен с решением судей в бою Головкин - Альварес
Леннокс Льюис не согласен с решением судей в бою Головкин - Альварес
Новости: Кейт Миддлтон в скором времени вернется на работу
Кейт Миддлтон в скором времени вернется на работу
X

Финляндия не собирается вступать в НАТО

Саули Ниинисте и Владимир Путин
14:05 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости мира: Президент Финляндии считает, что его стране не стоит вступать в НАТО, чтобы не испортить хорошие отношения с Россией.

Финляндия не будет подавать заявку на членство в НАТО в ближайшие годы из-за позиции Москвы. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинисте, передает YLE.

"Россияне ясно дали нам понять, что сейчас, глядя на нас, они видят финнов, но если мы вступим в НАТО, они будут видеть врагов. Это их позиция", - заявил финский лидер. По словам С. Ниинисте, географическое расположение Финляндии нельзя изменить, Финляндия и Россия - соседи, которые имеют 1300 километров общей границы, поэтому Финляндия и Россия должны иметь хорошие деловые отношения.

"Я хорошо лажу с ним (Путиным), мы можем открыто обсуждать с ним различные вопросы, даже самые деликатные", - добавил глава государства. С В. Путиным финский лидер этим летом встретился дважды: сначала во время саммита в Хельсинки, а затем - в августе в Сочи. С. Ниинисте ранее заявил, что в случае необходимости вопрос вступления страны в НАТО должен быть вынесен на всенародный референдум. Возможное вступление Финляндии в НАТО спровоцировало бы на неопределенное время кризис в отношениях страны с Россией, говорится в отчете финского правительства. По данным опросов, большинство финнов выступают против членства своей страны в НАТО.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Владимир Путин, НАТО, Россия, Саули Ниинисте, Финляндия.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Brexit: Мэр Лондона призывает провести повторный референдум В Грузии собираются наладить экспорт марихуаны Экс-руководитель отряда по борьбе с терроризмом Болгарии покончил с собой

Последние новости

В связи с приближением тайфуна в Китае эвакуировали почти полмиллиона человек Самая веселая подборка картинок, которая не оставит ни одного читателя грустить Палец в глаз: жуткая травма Фирмино в матче с Тоттенхэм - Ливерпуль
Сегодня читают
01 Головкин - Альварес 2: события боя
02 Ураган "Флоренс": Трамп объявил чрезвычайное положение
03 Головкин - Альварес 2: полное видео боя-реванша
04 Ломаченко и братья Кличко вошли в рейтинг лучших боксеров мира за последние 25 лет
05 Головкин - Альварес: где и когда смотреть бой
Новости сегодня
15:09 Энергетика Украины получила более 1 млрд евро инвестиций
15:06 Украинский журналист задержан в Казахстане
15:00 Киевлян предупреждают о сильном ветре
14:59 Ребров: Счастлив, что нам удалось победить
14:56 Земля Франца-Иосифа замусорена пластиком
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Три города примут Заседание Парламентского комитета Украина-ЕС
Три города примут Заседание Парламентского комитета Украина-ЕС
Новости: НАБУ отпустило Омеляна за границу
НАБУ отпустило Омеляна за границу
Новости: Арсенал обнаружили в Одесской области
Арсенал обнаружили в Одесской области
Новости: Осенний маникюр: модные тенденции маникюра на осень 2018 года (Фото)
Осенний маникюр: модные тенденции маникюра на осень 2018 года (Фото)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь