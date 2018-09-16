Финляндия не собирается вступать в НАТО

Финляндия не будет подавать заявку на членство в НАТО в ближайшие годы из-за позиции Москвы. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинисте, передает YLE.

"Россияне ясно дали нам понять, что сейчас, глядя на нас, они видят финнов, но если мы вступим в НАТО, они будут видеть врагов. Это их позиция", - заявил финский лидер. По словам С. Ниинисте, географическое расположение Финляндии нельзя изменить, Финляндия и Россия - соседи, которые имеют 1300 километров общей границы, поэтому Финляндия и Россия должны иметь хорошие деловые отношения.

"Я хорошо лажу с ним (Путиным), мы можем открыто обсуждать с ним различные вопросы, даже самые деликатные", - добавил глава государства. С В. Путиным финский лидер этим летом встретился дважды: сначала во время саммита в Хельсинки, а затем - в августе в Сочи. С. Ниинисте ранее заявил, что в случае необходимости вопрос вступления страны в НАТО должен быть вынесен на всенародный референдум. Возможное вступление Финляндии в НАТО спровоцировало бы на неопределенное время кризис в отношениях страны с Россией, говорится в отчете финского правительства. По данным опросов, большинство финнов выступают против членства своей страны в НАТО.