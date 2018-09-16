В Париже голодают за Сенцова

У российского посольства в столице Франции Париже активисты объявили бессрочную голодовку в поддержку содержимого в России украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом со ссылкой на RFI сообщает Радио Свобода, передает УНН.

Солидарность с пленником выражают известные во Франции политики, общественные активисты и художники. Они будут каждые 24 часа сменять друг друга у представительства российской дипломатической миссии.

В 124-й день голодовки Олега Сенцова о начале акции объявили, в частности, бывший министр юстиции Франции Кристиан Тобира. Среди протестующих в поддержку украинского политзаключенного перед зданием посольства также режиссеры Лоран Канте и Паскаль Ферран. Организаторы акции не называют полный список тех, кто присоединится к голодовке.