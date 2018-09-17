Тысячи македонцев вышли на митинг в поддержку смены названия страны

Несколько тысяч македонцев собрались в столице Македонии Скопье, чтобы выразить свою поддержку членства в НАТО и Европейском союзе и изменения названия страны.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на Reuters.

Толпа с македонскими флагами прошла через центр города Скопье и остановилась перед офисом Европейского союза в Македонии.

"ЕС и НАТО - безопасный путь, для нас нет другой альтернативы. Это наш ориентир для лучшей жизни", - заявил во время митинга премьер-министр Македонии Зоран Заев.

Он призвал людей поддержать "историческое" решение на референдуме по вопросам о вступлении в ЕС и НАТО и соглашении с Грецией о переименовании страны в Северную Македонию, который пройдет 30 сентября.

В свою очередь, македонские националисты, которые выступают против сделки, также организовали в этот день митинг в восточном городе Стил. Как сообщается, на мероприятии присутствовали около 2 тысяч человек.

"Они (правительство) используют сильную волю македонского народа для достижения европейских стандартов, подлинного процветания, стабильности и безопасности, чтобы протянуть соглашение, которое противоречит нашим государственным и национальным интересам", - заявил лидер оппозиционной партии "ВМРО-ДПМНЕ" Християн Мичкоски.

Греция, которая является членом НАТО и ЕС, заблокировала заявки Македонии, опасаясь, что ее название подразумевает территориальные претензии к греческой провинции Македония.

Правительство Заева, избранное в 2017 году, подтолкнуло к соглашению с Грецией, и обе стороны договорились о новом названии.

Согласно последним опросам общественного мнения, более 50 процентов граждан будут голосовать, причем большинство поддерживают заявки на членство в НАТО и ЕС и решение об изменении названия.