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Швейцария обвиняет Россию в шпионаже

Швейцария
07:57 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости мира: МИД Швейцарии заявило, что страна наводнена российскими агентами, которые ведут подрывную деятельность.

Внешнеполитическое ведомство Швейцарии выступило с официальным заявлением, в котором потребовало от России немедленно прекратить незаконную деятельность на территории страны. Как сообщает агентство Reuters, в швейцарском МИДе подчеркнули, что в течение этого года трижды вызывали российского посла в Берне, указывая на неправомерные действия российских граждан. Поводом стали в том числе появившиеся в швейцарских газетах сообщения о том, что на территории страны работают десятки представителей России, "каждый четвертый" из которых является шпионом.

В минувшую пятницу швейцарская разведывательная служба сообщила, что проводила совместное расследование с коллегами из Великобритании и Нидерландов касательно российских граждан, которые пытались оказывать давление на лабораторию под Берном, где проводился анализ химических соединений, в том числе и нервно-паралитических веществ вроде "Новичка", который использовался при отравлении в Солсбери. Также газета Tages Anzeiger утверждала, что граждане России были причастны к кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство.

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Новости мира, Берн, МИД, Россия, Швейцария, Шпионы.
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