Швейцария обвиняет Россию в шпионаже

Внешнеполитическое ведомство Швейцарии выступило с официальным заявлением, в котором потребовало от России немедленно прекратить незаконную деятельность на территории страны. Как сообщает агентство Reuters, в швейцарском МИДе подчеркнули, что в течение этого года трижды вызывали российского посла в Берне, указывая на неправомерные действия российских граждан. Поводом стали в том числе появившиеся в швейцарских газетах сообщения о том, что на территории страны работают десятки представителей России, "каждый четвертый" из которых является шпионом.

В минувшую пятницу швейцарская разведывательная служба сообщила, что проводила совместное расследование с коллегами из Великобритании и Нидерландов касательно российских граждан, которые пытались оказывать давление на лабораторию под Берном, где проводился анализ химических соединений, в том числе и нервно-паралитических веществ вроде "Новичка", который использовался при отравлении в Солсбери. Также газета Tages Anzeiger утверждала, что граждане России были причастны к кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство.