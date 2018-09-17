Глава Пентагона прибыл в Македонию

Министр обороны США Джеймс Мэттис предупредил Македонию, что Россия может вмешаться в проведение референдума о вступлении страны в ЕС и НАТО. Об этом сообщает Reuters.

"Министр обороны США Джеймс Мэттис прибыл в Македонию в понедельник с предупреждением о том, что Россия пытается вмешаться в референдум", - говорится в сообщении. "Мы просто наблюдаем за тем, как они (македонцы) формируют свое будущее ... не сформированное кем-либо другим. Мы не хотим видеть, что Россия занимается там тем же, что она пыталась сделать во многих других странах", - заявил глава Пентагона.

Ожидается, что в Скопье Д. Мэттис встретится с премьер-министром и министром обороны Македонии, а также с президентом Георгием Ивановым, который выступает против сделки с Грецией. Согласно подписанному между Грецией и Македонией Соглашению 30 сентября в Македонии пройдет референдум о переименовании государства. Гражданам Македонии предстоит ответить на вопрос, поддерживают ли они членство в ЕС и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македонии и Греческой Республикой.