Саммит ЕС по внутренней безопасности пройдет в Зальцбурге

В австрийском городе Зальцбург 19-20 сентября пройдет неформальный саммит глав государств и правительств стран-членов Европейского Союза, которые сфокусируются на обсуждении вопросов внутренней безопасности. Об этом заявили в Австрийском председательстве в Совете ЕС.

"Основное внимание во время саммита будет уделено теме внутренней безопасности. Главы государств и правительств оценят прогресс, достигнутый в улучшении полицейского и юридического сотрудничества, усилении безопасности границ и стабильности в киберпространстве", - отметили в Австрийском председательстве.

Перед началом саммита состоится рабочий ужин, во время которой руководители стран ЕС, в частности, обсудят тему миграции, последнее развитие ситуации и сотрудничество с третьими странами в этой сфере. Завершится саммит встречей в формате "ЕС-27", во время которой будет обсужден выход Британии из Евросоюза (Brexit). Председательствовать во время саммита будет президент Европейского совета Дональд Туск, который будет представлять ЕС совместно с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.