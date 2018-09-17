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Саммит ЕС по внутренней безопасности пройдет в Зальцбурге

Саммит ЕС
14:50 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Неформальный саммит стран ЕС, который пройдет в Зальцбурге, будет в основном посвящен вопросам внутренней безопасности.

В австрийском городе Зальцбург 19-20 сентября пройдет неформальный саммит глав государств и правительств стран-членов Европейского Союза, которые сфокусируются на обсуждении вопросов внутренней безопасности. Об этом заявили в Австрийском председательстве в Совете ЕС.

"Основное внимание во время саммита будет уделено теме внутренней безопасности. Главы государств и правительств оценят прогресс, достигнутый в улучшении полицейского и юридического сотрудничества, усилении безопасности границ и стабильности в киберпространстве", - отметили в Австрийском председательстве.

Перед началом саммита состоится рабочий ужин, во время которой руководители стран ЕС, в частности, обсудят тему миграции, последнее развитие ситуации и сотрудничество с третьими странами в этой сфере. Завершится саммит встречей в формате "ЕС-27", во время которой будет обсужден выход Британии из Евросоюза (Brexit). Председательствовать во время саммита будет президент Европейского совета Дональд Туск, который будет представлять ЕС совместно с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

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Новости мира, Австрия, Безопасность, ЕС, Зальцбург, Саммит.
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