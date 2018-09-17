Европейский центральный банк представил новые банкноты номиналом в 100 и 200 евро в немецком Франкфурте-на-Майне.

Европейский центральный банк представил новые банкноты номиналом в 100 и 200 евро в немецком Франкфурте-на-Майне. Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на официальный сайт банка. "Новые банкноты € 100 и € 200 используют новые и инновационные функции безопасности. Сверху серебристой полоски спутниковая голограмма показывает маленькие символы €, которые движутся вокруг числа и становятся ярче под прямым светом. Серебристая полоса также показывает портрет Европы, архитектурный мотив и большой символ €. Новые банкноты от 100 до 200 евро также имеют улучшенный изумрудный номер", - говорится в сообщении.