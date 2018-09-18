День Независимости Украины

Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 18.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Рада приняла антикоррупционный закон для добывающих компаний
Рада приняла антикоррупционный закон для добывающих компаний
Новости: Киев согласовал с МВФ постепенное повышение цены на газ
Украина и МВФ договорились о цене на газ
Новости: Время начала матчей Лиги чемпионов изменилось
Время начала матчей Лиги чемпионов изменилось
Новости: Полет к Луне: SpaceX назвала имя первого космического туриста
Полет к Луне: SpaceX назвала имя первого космического туриста
X

Италия предлагает ослабить санкции против РФ

В Италии хотят ослабить санкции против РФ
13:28 Сегодня Телеграф

Новости мира: Италия в октябре на заседании Европейского совета поднимет вопрос смягчения санкций против России.

Италия хочет обсудить вопрос санкций против России на саммите ЕС 18-19 октября.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter, передает Европейская правда.

"По-прежнему ожидается, что санкции продолжат на саммите в декабре, но Рим может стремиться к большему сотрудничеству с Россией. Непонятно, заинтересованы ли в этом другие", - написал он.

31 июля Евросоюз ввел санкции против 6 российских компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста. Дипломаты заявили, что было предложено 8 фирм, но 2 были отброшены после оппозиции со стороны Германии и Италии, которые опасались ущерба для своих деловых отношений с Россией. Тогда же Италия заблокировала включение крымского депутата в список санкций ЕС против России.

В списке содержатся имена так называемых "бывших" - чиновников, которые больше не занимают должностей. Рим хотел вычеркнуть их имена.

Новое правительство Италии не скрывает, что стремится снять санкции ЕС с России, и говорит, что страны уже вернулись к хорошим отношениям в сфере культуры, торговли, промышленности и безопасности.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Италия, Россия, Санкции, Санкции против РФ.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Глава Пентагона прибыл в Македонию Швейцария обвиняет Россию в шпионаже Тысячи македонцев вышли на митинг в поддержку смены названия страны

Последние новости

Умер 41-летний боец UFC Формула-1. Авария на Гран при Сингапура (Видео) Больше гламура: смешные модники и модницы, умеющие выделяться из толпы
Сегодня читают
01 Праздник удался: в Чернигове на свадьбе произошла массовая драка
02 Наставник Вест Хэма прокомментировал дубль Ярмоленко в ворота Эвертона
03 Наталья Могилевская дала концерт сразу в двух городах
04 "Не пошли на сделку с дьяволом": жена Тищенко прокомментировала уход мужа с проекта
05 В РФ отреагировали на разрыв договора о дружбе
Новости сегодня
13:35 Названа точная дата следующего боя Ломаченко
13:26 Победительница Евровидения готовится к туру в поддержку нового альбома
13:20 Дизайнер делает обувь, которая очень похожа на сладости (Фото)
13:15 Крушение российского Ил-20 над Сирией: найдены обломки самолета
13:06 В Хоффенхайме заговорили на украинском языке перед матчем Лиги чемпионов
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Луценко просит снять неприкосновенность с трех депутатов
Луценко просит снять неприкосновенность с трех депутатов
Новости: Изменения на валютном рынке: когда украинцы смогут покупать валюту онлайн
Украинцам могут разрешить покупать валюту онлайн
Новости: Прогноз погоды на 19 сентября: в Украине начинается бабье лето, местами до +27
В Украине начинается бабье лето, местами до +27
Новости: Осенний маникюр 2018: роскошный дизайн ногтей в бордовом цвете (Фото)
Осенний маникюр 2018: роскошный дизайн ногтей в бордовом цвете (Фото)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь