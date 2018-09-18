Италия предлагает ослабить санкции против РФ

Италия хочет обсудить вопрос санкций против России на саммите ЕС 18-19 октября.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter, передает Европейская правда.

"По-прежнему ожидается, что санкции продолжат на саммите в декабре, но Рим может стремиться к большему сотрудничеству с Россией. Непонятно, заинтересованы ли в этом другие", - написал он.

31 июля Евросоюз ввел санкции против 6 российских компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста. Дипломаты заявили, что было предложено 8 фирм, но 2 были отброшены после оппозиции со стороны Германии и Италии, которые опасались ущерба для своих деловых отношений с Россией. Тогда же Италия заблокировала включение крымского депутата в список санкций ЕС против России.

В списке содержатся имена так называемых "бывших" - чиновников, которые больше не занимают должностей. Рим хотел вычеркнуть их имена.

Новое правительство Италии не скрывает, что стремится снять санкции ЕС с России, и говорит, что страны уже вернулись к хорошим отношениям в сфере культуры, торговли, промышленности и безопасности.