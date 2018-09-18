Орбан просил Путина о продлении Турецкого потока через Венгрию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попросил президента России Владимира Путина поставлять газ в Венгрию в обход Украины, продлив газопровод "Турецкий поток".

Об этом Орбан заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с Путиным.

"Не секрет, что Венгрия хочет, чтобы когда с юга по направлению к Венгрии будет построен газопровод, он дальше проходил бы через Венгрию. Это будет прекрасная возможность для Венгрии, и я попросил господина президента, чтобы он серьезно подумал об этой возможности", - сказал Орбан.

По его словам, Россия и Венгрия договорились о параметрах поставок российского газа на 2020 год. В свою очередь Путин заявил, что одна из сухопутных ниток "Турецкого потока" в будущем может пройти через Венгрию.

"Не исключаю, что после завершения строительства "Турецкого потока" одно из сухопутных продолжений этого газопровода может пройти и через Венгрию", - сказал он.

Справка.

"Турецкий поток" — проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами.

Планируется, что по первой нитке будет транспортироваться газ для турецкого рынка, по второй — в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Мощность каждой нитки — 15,75 млрд куб. м газа в год. Строительство морского участка "Турецкого потока" началось 7 мая 2017 года.

Обе нитки газопровода планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года.