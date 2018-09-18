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Скандальное заявление: в Германии уволили главу внутренней разведки

Ганс-Георг Маасен
22:24 Сегодня Телеграф

Новости мира: В Германии уволили Ганса-Георга Маасена с должности главы спецслужбы.

В Германии уволили главу Федерального ведомства по охране конституции Германии Ганса-Георга Маасена, которого обвиняли в незаконной передачи информации ультраправой партии "Альтернатива для Германии" и скандальном заявлении о беспорядков в Хемнице.

Об этом решении во вторник сообщается на сайте немецкого правительства. сообщает Европейская правда.

Маасен займет должность статс-секретаря в министерстве внутренних дел Германии.

Решение об отставке Маасена с должности главы спецслужбы было принято на встрече руководителей партий "большой коалиции" канцлера Германии Ангелы Меркель, министра внутренних дел Германии Хорста Зеехофера и руководительницы парламентской группы социал-демократов Андреа Налес.

Маасена обвиняли в неправомерной передачи парламентской фракции правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" информации из неопубликованного отчета возглавляемой им спецслужбы. Речь шла о количестве предполагаемых исламистов и бюджет Федерального ведомства по охране конституции, объясняет Deutsche Welle.

Политик также попал под шквал критики из-за своего заявления о "недоказанной подлинносте" видеозаписи с Хемница, где несколько немцев гонятся за темнокожими иностранцами. Он утверждал, что речь идет о "целенаправленной дезинформации, чтобы отвлечь общественность от убийства в Хемнице".

По информации издания Die Welt, Меркель поддержала увольнение Маасена, поскольку он вмешался в политику, не имея на то права как руководитель спецслужбы.

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Новости мира, Ангела Меркель, Ганс-Георг Маасен, Германия, Хемниц.
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