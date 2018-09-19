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Польский лидер считает, что президент США может остановить "Северный поток-2"

Анджей Дуда
04:39 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: По словам президента Польши Анджея Дуды, “Северный поток-2” не выгоден США.

Президент Польши Дуда считает, что американский лидер Дональд Трамп может принять решение, которое остановит реализацию проекта “Северный поток-2”. Об этом он заявил во вторник в интервью Польскому телевидению (TVP) по итогам переговоров с американским лидером.

“Решение в руках президента США”, — сказал Дуда, отвечая на вопрос о том, существует ли какая-то возможность остановить “Северный поток — 2”. “Надеюсь, что президент это решение примет”, — добавил он.

По словам президента Польши, “Северный поток-2” не выгоден США, так как присутствие на европейском рынке больших объемов российского газа может помешать распространению там американского сжиженного газа.

Соединенные Штаты рассматривают возможность включения Польши в свою программу безвизового въезда на территорию страны. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов перед встречей с польским лидером Анджеем Дудой в Белом доме.

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Новости мира, Анджей Дуда, Дональд Трамп, Польша, Северный поток-2, США.
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