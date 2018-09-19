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Приближение Brexit: ЕС хочет "де-драматизировать" ситуацию с границей Ирландии

Мишель Барнье
09:33 Сегодня Телеграф

Новости мира: ЕС готов улучшить предложение по ирландской границе.

Европейский союз "готов улучшить" свое предложение Великобритании по вопросу ирландской границы, поскольку в переговорах о Brexit приближается "момент истины".

Об этом заявил главный переговорщик ЕС Мишель Барнье, сообщает Европейская правда со ссылкой на ВВС.

Представитель ЕС заявил, что хочет "де-драматизировать" вопрос о физических проверках на границе и обеспечить, чтобы товары, прибывающие в Северную Ирландию из остальной части Соединенного Королевства, обрабатывались вдали от границы.

По словам Барнье, официальные лица ЕС и Великобритании могут работать вместе, чтобы найти места для проведения технических проверок товаров, поступающих из Британии в Северную Ирландию, на площадках, расположенных далеко от портов и аэропортов.

Чиновники ЕС говорят, что эти проверки могут проводиться должностными лицами Великобритании или ЕС, или инспекторами здравоохранения, а не таможенниками, которые, по их утверждению, "де-драматизируют" проблему границы.

"Октябрь - ключевой момент времени - это момент истины. Многие вопросы, в том числе ирландский вопрос, я надеюсь, достигли значительного прогресса и, надеюсь, будут решены", - сказал Барнье.

В четверг в Зальцбурге пройдет неформальный саммит лидеров ЕС, на котором британский премьер Тереза Мэй изложит свой план будущего сотрудничества Британии с блоком. После этого лидеры 27 стран обсудят эти предложения и позицию ЕС.

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Новости мира, Brexit, Великобритания, ЕС, Ирландия, Мишель Барнье.
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