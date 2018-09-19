В Испании во время ремонта отеля обрушились леса: есть погибший

Один человек погиб и 11 получили травмы в результате обрушения строительных лесов в отеле Ritz в Мадриде, где проводились ремонтные работы.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на El Pais.

Обрушение произошло во внутреннем дворе отеля во вторник около 16:00 по местному времени. Аварийные службы города сказали, что строительные леса обрушились с шестого этажа до первого.

Para este siniestro se ha activado el PIC, Procedimiento de Incidentes Complejos, en el que participan los servicios de emergencias de @MADRID: @SAMUR_PC @policiademadrid y @BomberosMad. Han contado con la colaboración de #SUMMA112 y @policia. pic.twitter.com/7ELsdaZNpt — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) 18 сентября 2018 г. Двое раненых были доставлены в больницу с серьезными травмами, в то время как другие пострадали не так сильно.

Balance final #derrumbe del Hotel Ritz. 12 víctimas: 2 graves, trasladadas al Hospital 12 Octubre y Greg. Marañón, 4 menos graves, 5 altas en el lugar y 1 fallecido. pic.twitter.com/y6oJMn4ix3 — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) 18 сентября 2018 г.

Все пострадавшие были местными рабочими, по меньшей мере трех из них спасателям пришлось вытаскивать из-под обломков.

Отель Ritz закрылся в феврале для ремонта, который оценивают в 99 миллионов евро, и должен возобновить работу в конце 2019 года.