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В Испании во время ремонта отеля обрушились леса: есть погибший

Место трагедии
10:09 Сегодня Телеграф
Фото: twitter.com/EmergenciasMad

Новости мира: В Мадриде во время ремонтных работ отеля обрушились строительные леса, один человек погиб и еще 11 пострадали.

Один человек погиб и 11 получили травмы в результате обрушения строительных лесов в отеле Ritz в Мадриде, где проводились ремонтные работы.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на El Pais.

Обрушение произошло во внутреннем дворе отеля во вторник около 16:00 по местному времени. Аварийные службы города сказали, что строительные леса обрушились с шестого этажа до первого.

Все пострадавшие были местными рабочими, по меньшей мере трех из них спасателям пришлось вытаскивать из-под обломков.

Отель Ritz закрылся в феврале для ремонта, который оценивают в 99 миллионов евро, и должен возобновить работу в конце 2019 года.

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Новости мира, Испания, Мадрид, Ремонт, Строительство.
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