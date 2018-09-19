Встреча лидеров ЕС в Зальцбурге: Туск назвал главные темы

Главы государств и правительств стран ЕС соберутся в среду вечером в Зальцбурге на неформальную встречу, которую принимает Австрия как председатель Совета ЕС.

В письме-приглашении европейским лидерам на этот саммит председатель Европейского совета Дональд Туск выделил три главные темы для обсуждения 19 и 20 сентября: миграция, внутренняя безопасность и Brexit.

Кроме того, он сообщил, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поделится информацией о ходе расследования по делу о покушении на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском городе Солсбери.

"Премьер-министр расскажет о выводах британских секретных служб. И это произойдет в четверг, когда будет обсуждаться внутренняя безопасность", - подтвердил журналистам во вторник в Брюсселе высокопоставленный чиновник ЕС, знакомя их на условиях анонимности с повесткой саммита.

Он также отметил, что данный саммит не будет принимать заключительных документов по внесенным в повестку темам.

Встреча начнется с рабочего ужина 28 европейских руководителей, в ходе которого они обсудят проблемы, связанные с миграцией.

"Председатель Туск хочет, чтобы был проявлен конструктивный подход, при котором каждое государство-член и все институты ЕС будут активно работать для поиска решения кризиса. Если мы будем работать конструктивным образом и совместно, мы сможем добиваться прогресса. Сегодня потоки мигрантов в Европу оцениваются на уровне, близком к состоянию до кризиса", - сказал собеседник СМИ.

В своем письме Д.Туск написал об этой проблеме: "В течение лета напряженность между государствами-членами вновь возобновилась в связи с притоком мигрантов в ЕС. Я хочу открыто заявить следующее: стремление положить конец миграционному кризису является общей задачей всех государств-членов и институтов ЕС".

По сообщению собеседника журналистов, ожидается, что канцлер председательствующей в Совете ЕС Австрии Себастьян Курц доложит о различных аспектах миграционной политики. Европейские лидеры будут проинформированы о том, что сделано для решения вопроса о "платформах высадки" мигрантов в Средиземноморье.

Отвечая на вопрос, представитель ЕС подтвердил, что глава правительства Италии Джузеппе Конте намерен представить членам Европейского совета свое предложение по высадке спасенных в море мигрантов.

"Я думаю, что в дебатах надо продвигаться к конструктивному подходу. Надо покончить с обидами и прочей напряженностью. И это должно стать ключевым аспектом дебатов в среду. Но я не ожидаю прорыва. На основании тех контактов, которые у нас были со столицами (стран ЕС - Ред.), и совещаний шерп трудно представить, что действительно получится прорыв или существенное продвижение после итальянского предложения", - прокомментировал он инициативу премьера Италии.

Дебаты в среду завершатся обобщением премьер-министром Т.Мэй хода переговоров по Brexit, что, по мнению источника, "поможет подготовить дискуссии на рабочем обеде в четверг" о выходе Великобритании из ЕС.

В сессии саммита в четверг по вопросам внутренней безопасности будут участвовать также все 28 европейских лидеров.

"Предстоит определить приоритеты по реформе Frontex (агентства ЕС по безопасности внешних границ - Ред). Есть предложение Европейской комиссии. Оно вызвало напряженность между государствами-членами. Есть различные элементы в этом предложении комиссии, чтобы улучшить мандат Frontex как для работы в ЕС, так и за его пределами, и увеличить существенным образом человеческие и технические ресурсы этого агентства", - сказал собеседник СМИ.

По его словам, предстоит обсудить предложение Еврокомиссии целиком с учетом амбициозной цели австрийского председательства в Совете ЕС завершить реформу Frontex до конца текущей европейской легислатуры (срок полномочий - Ред) с нынешним Европарламентом.

Европейские лидеры будут также обсуждать улучшение сотрудничества разведслужб и полиции стран ЕС. Д.Туск предложит приступить к работе над более глобальной стратегией борьбы против перевозчиков нелегальных мигрантов.

Кроме того, в рамках обсуждения внутренней безопасности ЕС будет рассмотрено предложение Еврокомиссии по усилению кибербезопасности и защите избирательных процессов в Евросоюзе.

"Состоится неформальная дискуссия. Ее цель - дать "зеленый свет" подходу, предлагаемому комиссией", - объяснил европейский чиновник.

Во время рабочего обеда в четверг руководители стран Евросоюза в составе 27 членов (без Великобритании) обсудят Brexit с участием координатора ЕС по переговорам Мишеля Барнье.

"Есть два особенно сложных пункта - протокол по Ирландии и совместная декларация о будущем партнерстве", - отметил собеседник журналистов.

Он сослался на письмо Д.Туска, в котором глава Евросовета написал: "К сожалению, сценарий с отсутствием соглашения (о выходе Великобритании из ЕС - Ред) все еще вполне возможен. Но если мы все будем действовать ответственно, мы сможем избежать катастрофы".

Д.Туск предложил согласовать в Зальцбурге "единое мнение о характере и общей форме совместной политической декларации" о будущем партнерстве с Великобританией; обсудить, как организовать заключительный этап переговоров по Brexit, включая возможность созвать внеплановый Европейский совет в ноябре, и подтвердить необходимость юридически действующего решения ирландской проблемы, чтобы гарантировать отсутствие в будущем жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией.