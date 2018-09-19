Додон: Статус Приднестровья определит референдум

Способ реинтеграции приднестровского региона в состав Молдовы будет решен на референдуме. Об этом заявил молдавский президент Игорь Додон, передает Deschide. "После парламентских выборов мы будем обсуждать конкретные сценарии, как может проходить эта реинтеграция, и очень важно, что любая форма реинтеграции, взаимосуществования будет обсуждаться с гражданами Молдовы в рамках референдума", - заявил глава государства. По его словам, после парламентских выборов необходимо будет сделать шаги относительно свободного передвижения на двух берегах Днестра. После того, как будет найден общий знаменатель в Кишиневе, вариант реинтеграции будет предложен международному сообществу, сказал И. Додон. В то же время президент говорит, что после политического решения приднестровского конфликта, войска с территории левого берега Днестра должны покинуть зону, вместе с вооружением, которое хранится там.

В последние годы произошли многочисленные изменения в отношениях между Молдовой и непризнанной республикой: восстановлена телефонная связь и железнодорожное сообщение между Кишиневом и Тирасполем, Кишинев начал признавать дипломы Приднестровского государственного университета, молдавские фермеры снова работают на спорных землях под Дубоссарами, на Приднестровье распространилась зона свободной торговли с ЕС, потому что ПМР стала частью молдавского соглашения об ассоциации и свободной торговле с Евросоюзом. В соответствии с подписанным в 1992 году в Москве Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта на Днестре, в Зоне безопасности (более 200 км вдоль реки) разместили посты миротворческих сил России, Молдовы и Приднестровья. На территории приднестровского региона расквартировано более 1,5 тыс. военнослужащих России, а на военных складах в селе Колбасна Рыбницкого района хранится более 20 тыс. тонн боеприпасов и авиабомб.