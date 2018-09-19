Путин и Меркель провели телефонную беседу

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, во время которого выразил озабоченность ситуацией после убийства главы "ДНР" Александра Захарченко. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передает УНН.

"Владимир Путин выразил озабоченность ситуацией, сложившейся в результате убийства главы "ДНР" Александра Захарченко. Вновь акцентирована необходимость полного выполнения минского Комплекса мер 2015 года, включая законодательное закрепление Киевом особого статуса региона", — говорится в сообщении Кремля. Отмечается, что был подтвержден общий настрой на работу в рамках "нормандского формата". Также стороны обсудили сирийский вопрос. Кроме того, затронули вопросы преодоления негативных тенденций на мировых финансовых рынках.