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Путин и Меркель провели телефонную беседу

Владимир Путин и Ангела Меркель
17:28 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: Темой для телефонной беседы Владимира Путина и Ангелы Меркель стали убийство Александра Захарченко, "нормандский формат" и Сирия.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, во время которого выразил озабоченность ситуацией после убийства главы "ДНР" Александра Захарченко. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передает УНН.

"Владимир Путин выразил озабоченность ситуацией, сложившейся в результате убийства главы "ДНР" Александра Захарченко. Вновь акцентирована необходимость полного выполнения минского Комплекса мер 2015 года, включая законодательное закрепление Киевом особого статуса региона", — говорится в сообщении Кремля. Отмечается, что был подтвержден общий настрой на работу в рамках "нормандского формата". Также стороны обсудили сирийский вопрос. Кроме того, затронули вопросы преодоления негативных тенденций на мировых финансовых рынках.

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Новости мира, Ангела Меркель, Беседа, Владимир Путин, Германия, Россия, Телефон.
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