Заправка авто сжиженным природным газом: в ФРГ открыли первую АЗС

Первая в Германии станция заправки автомобилей сжиженным природным газом (СПГ) открылась в Гамбурге.

АЗС, принадлежащая британо-голландской нефтегазовой компании Royal Dutch Shell, расположена в районе Харбург на юге города и после тестовой фазы вскоре будет переведена в рабочий режим, сообщает Deutsche Welle.

Топливные резервуары этой заправки вмещают почти 30 тонн СПГ, что позволит обслуживать свыше 200 грузовых автомобилей в день. Предполагается, что это будут машины, прибывающие из Роттердама.

В ФРГ сейчас нет СПГ-терминала. В число возможных мест для его строительства входят Брунсбюттель в земле Шлезвиг-Гольштейн, а также Вильгельмсхафен в Нижней Саксонии.

В настоящий момент германская газовая сеть соединяется с СПГ-терминалами в соседних странах - Нидерландах, Бельгии и Польше.