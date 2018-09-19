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Финны построят "антикабаний" забор

Забор против кабанов
22:29 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости мира: С целью пресечь миграции кабанов, переносящих АЧС, Финляндия намерена построить забор на границе с Россией.

Финляндия намерена построить на границе с Россией забор из стальной сетки для защиты от диких кабанов, которые являются переносчиками вируса африканской чумы свиней (АЧС). Забор протянется от территории Юго-восточной Финляндии до Кайнуу, одного из центральных регионов страны, сообщил в среду сайт Yle. По информации сайта, в Финляндии не было выявлено вируса АЧС, однако случаи заражения АЧС выявлены в России в 200 километрах от финской границы.

"Африканская чума свиней очень коварна, так как распространяется также через мясо. Вирус очень устойчив к высоким температурам. Многие продукты из свинины не проходят термической обработки выше 80 градусов, той отметки, при которой вирус погибает. Сосиски, ветчина и изделия из свинины в целом готовятся обычно при низких температурах, так что вирус может быть в сырокопченой колбасе и в других продуктах из свинины", - заявил советник министерства сельского и лесного хозяйства Катри Левонен, слова которого цитирует Yle.

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Новости мира, АЧС, Граница, Забор, Кабаны, Россия, Финляндия.
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