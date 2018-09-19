Финны построят "антикабаний" забор

Финляндия намерена построить на границе с Россией забор из стальной сетки для защиты от диких кабанов, которые являются переносчиками вируса африканской чумы свиней (АЧС). Забор протянется от территории Юго-восточной Финляндии до Кайнуу, одного из центральных регионов страны, сообщил в среду сайт Yle. По информации сайта, в Финляндии не было выявлено вируса АЧС, однако случаи заражения АЧС выявлены в России в 200 километрах от финской границы.

"Африканская чума свиней очень коварна, так как распространяется также через мясо. Вирус очень устойчив к высоким температурам. Многие продукты из свинины не проходят термической обработки выше 80 градусов, той отметки, при которой вирус погибает. Сосиски, ветчина и изделия из свинины в целом готовятся обычно при низких температурах, так что вирус может быть в сырокопченой колбасе и в других продуктах из свинины", - заявил советник министерства сельского и лесного хозяйства Катри Левонен, слова которого цитирует Yle.