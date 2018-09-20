Мир, Европа https://telegraf.com.ua/mir/europa/4511771-tragediya-v-niderlandah-pod-poezdom-pogibli-4-detey.html
Трагедия в Нидерландах: под поездом погибли 4 детей
Новости мира: Грузовой состав в Нидерландах сбил группу детей, которые ехали в школу на электрическом грузовом велосипеде, 4 ребенка погибли.
В результате столкновения электрического грузового велосипеда и поезда в городе Осс голландской провинции Северный Брабант погибли четверо детей. Еще один ребенок и один взрослый получили серьезные ранения, пишет издание NOS со ссылкой на местную полицию, передает УНН.
Полиция подтвердила, что на электрическом трехколесном велосипеде дети направлялись в школу. Двое пострадавших с серьезными травмами находятся в критическом состоянии в больнице. Трагедия произошла на контролируемом железнодорожном переезде. Голландская комиссия по вопросам безопасности отправила экспертов на место происшествия для проведения расследования. Что именно привело к аварии, пока неизвестно.
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