Трагедия в Нидерландах: под поездом погибли 4 детей

В результате столкновения электрического грузового велосипеда и поезда в городе Осс голландской провинции Северный Брабант погибли четверо детей. Еще один ребенок и один взрослый получили серьезные ранения, пишет издание NOS со ссылкой на местную полицию, передает УНН.

Полиция подтвердила, что на электрическом трехколесном велосипеде дети направлялись в школу. Двое пострадавших с серьезными травмами находятся в критическом состоянии в больнице. Трагедия произошла на контролируемом железнодорожном переезде. Голландская комиссия по вопросам безопасности отправила экспертов на место происшествия для проведения расследования. Что именно привело к аварии, пока неизвестно.