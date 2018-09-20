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Бенилюкс проведет общий референдум по времени

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13:19 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости мира: В странах Бенилюкса пройдет общий референдум, на котором решат, летнее или зимнее время оставят в в качестве единого после отмены сезонного перехода.

Жители Бельгии, Нидерландов и Люксембурга одновременно выскажутся о том, какое время они хотят оставить - летнее или зимнее - после отмены его сезонной смены в Европейском союзе.

Со ссылкой на заявление бельгийского премьер-министра Шарля Мишеля, сделанное им "на полях" неформального саммита ЕС в Зальцбурге, СМИ Бельгии сообщили в четверг, что на референдумах, организованных одновременно в этих трех монархиях, входящих в региональное сообщество Бенилюкс, подданные смогут заявить о предпочтениях в выборе неизменного времени. После консультаций с населением, три страны установят единое время. Ранее бельгийские власти уже заявляли о нецелесообразности иметь разное время со своими двумя партнерами по Бенилюксу.

Как сообщалось, предлагая отказаться от сезонного изменения времени два раза в год, Европейская комиссия предоставила свободу выбора зимнего или летнего времени государствам-членам ЕС, требуя при этом, чтобы такой выбор состоялся во всех странах Евросоюза одновременно. Ожидается, что в последний раз обязательное изменение сезонного времени в ЕС произойдет в ночь на воскресенье 31 марта 2019 года. При этом те государства, которые выберут постоянным зимнее время, смогут произвести последнюю смену часа в ночь на воскресенье 27 октября 2019 года.

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Новости мира, Бенилюкс, Время, Европа, Переход, Референдум.
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