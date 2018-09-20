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Швейцария нарастила экспорт часов и золота

Швейцарские часы
14:41 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости мира: Темпы роста швейцарского экспорта часов и драгметаллов замедлились, но общий уровень экспорта вырос.

Экспорт часов из Швейцарии в августе 2018 года увеличился по итогам 16-го месяца подряд, однако темпы роста продолжают замедляться. Согласно данным Федерации швейцарской часовой промышленности, экспорт часов в прошлом месяце повысился на 5,5% - до 1,496 млрд швейцарских франков ($1,55 млрд). Для сравнения: в июле экспорт часов вырос на 6,6%, в июне - на 11,8%.

Поставки швейцарских часов в Гонконг в августе выросли на 14,5% относительного того же месяца годом ранее, в США - на 9%, в Китай - на 18,6%, в Великобританию - на 0,6%, в Японию - на 9,9%, в Сингапур - на 25%, в Россию - выросли на 15,9%. Объем швейцарского экспорта в реальном выражении в августе увеличился на 0,6% относительно июля, объем импорта снизился на 2,8%, свидетельствуют таможенные данные. В предыдущем месяце экспорт упал на 2%, импорт - на 1,3%.

Профицит торгового баланса Швейцарии в августе сократился до 2,13 млрд франков по сравнению с 2,21 млрд франков в июле. Экспорт золота из Швейцарии в августе вырос на 31%, до 150,5 тонны, что является максимумом с июня 2017 года. В июле этот показатель составил 114,6 тонны. Поставки драгметалла в Индию увеличились на 58%, до 39,5 тонны, в Китай - на 133%, до 44,3 тонны, в Гонконг - упали на 77%, до 3,3 тонны.

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Новости мира, Европа, Золото, Часы, Швейцария, Экспорт.
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