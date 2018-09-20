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Правительство Молдовы подаст в Конституционный суд иск против президента

Игорь Додон
15:19 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Президента Молдовы снова попытаются сместить с должности.

Правительство Молдовы обратится в Конституционный суд с иском об урегулировании конфликта между Кабмином и президентом из-за отказа главы государства Игоря Додона утвердить кандидатуры двух новых министров в правительстве Павла Филипа.

Об этом написал глава молдавского правительства на своей странице в Facebook.

"Отказ президента утвердить кандидатуры новых министров в правительстве - новое нарушение Конституции со стороны президента, а сама аргументация отказа - смехотворная и популистская. Мы вынуждены будем снова обратиться в Конституционный суд для решения этого вопроса, поскольку блокируется деятельность государственных учреждений", - отметил Филипп.

Премьер подчеркнул, что "Молдовой руководит президент, постоянно нарушающий Конституцию, преследуя собственные политические интересы".

Накануне Додон заявил, что не подпишет указ о назначении нового министра здравоохранения, труда и социальной защиты Сильвии Раду и министра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Николае Черенка. Он мотивировал свой отказ тем, что "Сильвия Раду не работала в системе здравоохранения и не имеет соответствующих профессиональных качеств, а Николае Чубук не соответствует этой должности".

Согласно молдавскому законодательству, правительство имеет право повторно представить президенту кандидатуры для утверждения, а в случае повторного отказа - обратиться в Конституционный суд.

Додон уже заявил, что он и во второй раз откажет в назначении новых министров. А в случае повторного отказа президента Конституционный суд может временно отстранить главу государства от должности, временно передав полномочия президента либо премьеру, либо спикеру парламента.

Это уже четвертый отказ президента назначать новых министров в правительстве и подписывать принятые парламентом законы. Последний раз это произошло в 2017 году, когда Додон отказался назначить министром обороны Еуджена Стурзу. Тогда полномочия президента временно исполнял спикер парламента Андриан Канду, который и подписал указ о назначении министра.

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Новости мира, Игорь Додон, Конституционный Суд, Молдова, Певел Филип.
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