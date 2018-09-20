Суд во Франции назначил Ле Пен психиатрическую экспертизу

Во Франции суд города Нантер потребовал, чтобы глава партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен прошла психиатрическую экспертизу. Отмечается, что суд принял такое решение в связи с делом о размещении на ее странице фотографий казней ИГ. Об этом политик рассказала на своей странице в твиттере.

В публикации Ле Пен суд увидел "распространение сообщения насильственного, порнографического или порочащего честь характера", которое в том числе доступно несовершеннолетним.

Je croyais avoir eu droit à tout : eh bien non ! Pour avoir dénoncé les horreurs de #Daech par tweets, la « justice » me soumet à une expertise psychiatrique ! Jusqu’où vont-ils aller ?! MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 20 сентября 2018 г.

"За осуждение ужасов ИГ в сообщениях в твиттере "правосудие" назначает мне психиатрическую экспертизу! Как далеко они зайдут?" — написала Ле Пен.

Она сопроводила пост возмущенным смайликом.

Напомним, Европейский парламент заморозил дотации французскому "Национальному объединению" (партия Марин Ле Пен, в прошлом "Национальный фронт"). Эта мера принята чиновниками Европарламента вслед за французским правосудием, которое заподозрило эту партию в хищениях средств. В начале июля судебные власти Парижа удержали 2 млн евро из общественных фондов, которые должна была получить партия в рамках действия французского закона о финансировании политических партий. М.Ле Пен назвала тогда этот шаг "попыткой убийства" организации, которую она возглавляет.