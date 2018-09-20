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Суд во Франции назначил Ле Пен психиатрическую экспертизу

Марин Ле Пен
15:54 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Суд французского города Нантер назначил главе партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен психиатрическую экспертизу из-за размещений фотографий казней ИГ.

Во Франции суд города Нантер потребовал, чтобы глава партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен прошла психиатрическую экспертизу. Отмечается, что суд принял такое решение в связи с делом о размещении на ее странице фотографий казней ИГ. Об этом политик рассказала на своей странице в твиттере.

В публикации Ле Пен суд увидел "распространение сообщения насильственного, порнографического или порочащего честь характера", которое в том числе доступно несовершеннолетним.

"За осуждение ужасов ИГ в сообщениях в твиттере "правосудие" назначает мне психиатрическую экспертизу! Как далеко они зайдут?" — написала Ле Пен.

Она сопроводила пост возмущенным смайликом.

Напомним, Европейский парламент заморозил дотации французскому "Национальному объединению" (партия Марин Ле Пен, в прошлом "Национальный фронт"). Эта мера принята чиновниками Европарламента вслед за французским правосудием, которое заподозрило эту партию в хищениях средств.  В начале июля судебные власти Парижа удержали 2 млн евро из общественных фондов, которые должна была получить партия в рамках действия французского закона о финансировании политических партий. М.Ле Пен назвала тогда этот шаг "попыткой убийства" организации, которую она возглавляет.

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Новости мира, Лидер партии Национальное объединение, Марин Ле Пен, Назначение, Психиатрическая экспертиза.
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