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Польские пограничники готовят забастовку: Пересечение границы будет усложнено

Граница
16:53 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости мира: Пограничная служба Польши готовит забастовку, которая парализует границу с Украиной.

Работники Пограничной службы Польши начнут итальянскую забастовку, если правительство не выполнит их условий. В таком случае время пересечения польско-украинской границы может составить не до шести часов, как сейчас, а целые сутки.

Об этом пишет Gazeta Wyborcza, передает "Европейская правда".

"Движение на польско-украинской границе растет неслыханными темпами. С января по август текущего года его пересекли почти 14,5 миллионов человек. Уже сегодня ситуация на польско-украинской границе плохая, зато настоящая катастрофа лишь впереди", – говорится в материале.

К протесту готовятся силовые и военизированные службы по всей Польше. Среди них есть также сотрудники Пограничной службы, которые, среди прочего, требуют увеличения зарплат.

План протестов уже разработан. В октябре состоится всепольская демонстрация сотрудников этих структур, а если правительство не уступит – очередным этапом будет итальянская забастовка.

Неофициально пограничники указывают, что когда дойдет до итальянской забастовки, польско-украинская граница, фактически, будет парализована.

Министерство внутренних дел на вопрос о том, что сделает в случае остановки движения на границе, конкретного ответа не дало.

Итальянская забастовка заключается в неполном или частичном исполнении своих обязанностей со стороны работников.

Как сообщалось ранее, в конце августа профсоюза работников структур, подчиненных МВД Польши, предупредили о возможных проблемах в международных перевозках.

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Новости мира, Граница, Забастовка, Пограничники, Польша.
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