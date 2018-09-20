В Греции пауки сплели гигантскую 300-метровую паутину на местном пляже (Видео)

В городе Айтолико в западной Греции пауки сплели гигантскую 300-метровую паутину на местном пляже. Как сообщает The Guardian, траву, деревья и кустарники затянули "в сети" пауки из рода Tetragnatha. Такое устрашающее на первый взгляд явление вызвано резким увеличением популяции комаров в регионе из-за теплой погоды. Избыток пищи привел к демографическому взрыву у пауков, которые любят селиться у водоемов, обладают длинными лапами и вытянутыми туловищами. Благодаря своему небольшому весу они могут довольно быстро бегать по воде. Отмечается, что для людей эти пауки не опасны. Впрочем, как и для самой природы. Наоборот, они помогут уменьшить популяцию москитов, которая донимала жителей города. Ранее такой феномен наблюдался в 2003 году, когда вскоре после окончания брачного сезона численность популяции пауков резко сокращалась, а паутина разлагалась естественным образом, оставив флору нетронутой.