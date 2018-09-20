Лидеры ЕС проведут саммит по Brexit

Главы государств и правительств стран-членов Евросоюза поддержали идею провести в ноябре еще одну встречу высокого уровня для обсуждения выхода Великобритании из ЕС.

Об этом заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц во время неформального саммита в Зальцбурге, сообщает корреспондент Укринформа.

"Лидеры государств и правительств поддержали это (проведение саммита ЕС по Brexit в ноябре - ред.)", - сказал он.

По словам Курца, пока между ЕС и Великобританией остаются разногласия по Brexit. При этом он выразил надежду, что Европарламент и британский парламент поддержат компромисс по соглашению о выходе Британии из ЕС. Оба законодательных органа должны ратифицировать соглашение, разработка которого продолжается, до 29 марта 2019 года, когда формально и состоится Brexit.

Обсуждение темы Brexit произошло на саммите в Зальцбурге вечером в среду. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предложила 27-ми своим европейским коллегам сосредоточиться на достижении соглашения по Brexit, заявив, что его нужно заключить в течение следующих двух месяцев и переговоры не будут дальше продолжены. Она также пообещала, что среди приоритетов Лондона в этом направлении - поддержка экономических связей и обеспечение соблюдения обещаний, данных Северной Ирландии.

В четверг 27 глав государств и правительств ЕС обсуждают тему Brexit уже без главы британского правительства. Ожидается, что с докладом по этой теме выступит глава делегации Евросоюза на переговорах по Brexit Мишель Барнье.

В то же время в интервью BBC два лидера стран ЕС заявили, что надеются на то, что Лондон проведет еще один референдум по Brexit, в ожидании противоположных результатов голосования. Так, премьер-министр Мальты Джозеф Мускат заявил, что большинство его коллег хотели бы, чтобы произошло "почти невозможное". Глава правительства Чехии Андрей Бабиш также выразил надежду, что население Британии изменит свое мнение по выходу из ЕС во время повторного голосования.

Как сообщает в четверг агентство Austria Presse Agentur, специальный саммит глав государств и правительств Европейского Союза для обсуждения Brexit состоится 17-18 ноября в Брюсселе.

"Евросоюз проведет 17-18 ноября в Брюсселе специальный саммит по Brexit", - сообщает АРА со ссылкой на дипломатические источники, которые принимают участие в сегодняшнем неформальном саммите ЕС в Зальцбурге.

Отмечается, что на встрече в Брюсселе должны быть обсуждены финальные вопросы договора о выходе Великобритании из ЕС. "В последние минуты будет решено, будет ли соглашение о выходе Британии, или же после конца марта речь пойдет о тяжелом Brexit", - отмечается в сообщении.