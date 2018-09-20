Арьев о заседании в ПАСЕ: Худший сценарий пока не сработал

В ПАСЕ предварительно одобрили противоречивое решение о возможном восстановлении прав российской делегации в Ассамблее, включая участие в голосованиях, в то же время худший сценарий пока не сработал.

Об этом заявил вице-президент ПАСЕ, народный депутат Украины Владимир Арьев по результатам заседания регламентного комитета ПАСЕ в четверг в Париже, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Позитив: пока не сработал худший сценарий, когда Ассамблея полностью отменяет возможность введения санкций против делегаций стран, которые грубо нарушили принципы демократии, верховенства права и прав человека", - отметил народный депутат, комментируя доклад комитета.

В то же время, по его словам, негатив заключается в том, что регламентный комитет предлагает проголосовать за усложнение процедуры введения санкций, чтобы сделать шаг навстречу шантажистам (пророссийскому лобби в ПАСЕ).

Как также заявил Арьев, основная борьба за поправки и за принятие взвешенного решения ПАСЕ будет происходить на заседании Ассамблеи 9 октября.

Как известно, данный вопрос поднят в ПАСЕ в связи с ограничением прав российской делегации, которое продолжается с 2014 года после начала агрессии России против Украины. С тех пор РФ прекратила платить взносы в бюджет Совета Европы.

Ныне в Совете Европы и в ПАСЕ действует пророссийское лобби, которое пытается восстановить полномочия российской делегации.

Ранее, комментируя этот вопрос, Арьев отметил, что Совет Европы наконец должен сделать выбор, что важнее - ценности или деньги?