В МВФ, возможно, изменят процедуру кредитования Украины на Stand-by

В МВФ пока воздерживаются от прямых комментариев о возможном изменении процедуры кредитования Украины с действующей программы EFF (расширенного финансирования) на Stand-by, замечая, что продолжают диалог с Киевом.

С соответствующим заявлением выступил в четверг директор пресс-офиса Фонда Джерри Райс.

"Наша команда работала в Киеве, пообщавшись с украинской властью о продолжении наших усилий в поддержку политики реформ, макроэкономической стабильности и роста в Украине, а также о возможной финансовой помощи со стороны Фонда", - ответил представитель МВФ на вопрос Укринформа о предварительных итогах работы Миссии Фонда в Киеве, а также о возможном переходе на программу кредитования Stand-by.

"У меня нет дополнительных подробностей относительно этих дискуссий, которые продолжаются", - добавил Райс.

Он также заметил, что не может назвать конкретную дату, когда в Фонде подведут итоги работы миссии в Украине, пообещав, впрочем, проинформировать об этом со временем.

Ранее оценочная миссия МВФ прибыла в Киев 6 сентября в рамках очередного пересмотра выполнения Украиной программы расширенного финансирования EFF и определения возможности выделения следующего транша. При этом было официально объявлено, что миссия будет работать в Украине до 19 сентября.

Тем временем, из заявлений украинских политиков стало известно о предварительном согласии МВФ заменить текущую программу EFF на Stand-by для Украины.

Четырехлетняя программа EFF (Extended Fund Facility) была утверждена МВФ для Украины в марте 2015 года. Она предусматривала выделение около $17,5 млрд и содержала при этом конкретные условия для финансирования. Её действие ограничено временными рамками - до марта 2019 года.