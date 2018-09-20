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В МВФ, возможно, изменят процедуру кредитования Украины на Stand-by

Джерри Райс
19:48 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости мира: Директор пресс-офиса Фонда Джерри Райс не может назвать конкретную дату, когда в МВФ подведут итоги работы миссии в Украине.

В МВФ пока воздерживаются от прямых комментариев о возможном изменении процедуры кредитования Украины с действующей программы EFF (расширенного финансирования) на Stand-by, замечая, что продолжают диалог с Киевом.

С соответствующим заявлением выступил в четверг директор пресс-офиса Фонда Джерри Райс.

"Наша команда работала в Киеве, пообщавшись с украинской властью о продолжении наших усилий в поддержку политики реформ, макроэкономической стабильности и роста в Украине, а также о возможной финансовой помощи со стороны Фонда", - ответил представитель МВФ на вопрос Укринформа о предварительных итогах работы Миссии Фонда в Киеве, а также о возможном переходе на программу кредитования Stand-by.

"У меня нет дополнительных подробностей относительно этих дискуссий, которые продолжаются", - добавил Райс.

Он также заметил, что не может назвать конкретную дату, когда в Фонде подведут итоги работы миссии в Украине, пообещав, впрочем, проинформировать об этом со временем.

Ранее оценочная миссия МВФ прибыла в Киев 6 сентября в рамках очередного пересмотра выполнения Украиной программы расширенного финансирования EFF и определения возможности выделения следующего транша. При этом было официально объявлено, что миссия будет работать в Украине до 19 сентября.

Тем временем, из заявлений украинских политиков стало известно о предварительном согласии МВФ заменить текущую программу EFF на Stand-by для Украины.

Четырехлетняя программа EFF (Extended Fund Facility) была утверждена МВФ для Украины в марте 2015 года. Она предусматривала выделение около $17,5 млрд и содержала при этом конкретные условия для финансирования. Её действие ограничено временными рамками - до марта 2019 года.

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Новости мира, Джерри Райс, Киев, МВФ, Миссия.
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