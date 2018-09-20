Французская полиция провела спецоперацию против торговцев Эйфелевыми башнями

Во Франции в рамках двухдневной спецоперации полицейские изъяли 20 тонн миниатюрных Эйфелевых башен-сувениров.

По информации Le Parisien, после длительного расследования правоохранительные органы задержали девять человек, сообщает Европейская правда со ссылкой на RFi.

Сеть нелегальных торговцев копиями главного монумента Парижа состояла из трех уровней. Полицейским удалось поймать двух торговцев, которые продавали Эйфелевые башни на улице, а также четырех нелегальных мигрантов из Габона, которые продавали сувениры в больших объемах.

По информации правоохранительных органов, парижский рынок Эйфелевых башен контролируют выходцы из Китая, пятеро из которых были задержаны. Большая часть сувениров хранилась на трех складах и в пяти магазинах. Правоохранительные органы также изъяли 15 000 евро наличными и три "Мерседеса".

Согласно информации Le Parisien, полиции удалось обнаружить хорошо организованную преступную сеть. Для того, чтобы задержать торговцев, сотрудникам префектуры пришлось прослушивать телефоны и установить слежку за подозреваемыми.