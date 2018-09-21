Парламент Грузии принял законопроект, ограничивающий потребление марихуаны

Парламент Грузии на заседании в четверг принял в первом чтении представленный МВД законопроект, в котором определены жесткие правовые рамки по максимальному ограничению и пресечению потребления марихуаны в связи с решением Конституционного суда, допускающего использование этого наркотика в личном пространстве.

В частности, употреблять марихуану нельзя будет в зданиях и сооружениях любого назначения, что будет наказываться штрафными санкциями в размере от 500 до 1,5 тыс. лари. Такие же штрафы предусмотрены за курение марихуаны на улице, во дворе, на стадионе, в сквере, парке, зданиях медицинских и других учреждений, в кинотеатрах, театрах, концертных залах, кафе, ресторанах, общественном транспорте всех видов, в аэропорте, автостанции, железнодорожном вокзале и других местах общественного скопления.

Исполнение служебных полномочий под воздействием марихуаны или употребление марихуаны на рабочем месте будет наказываться штрафом в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. лари. В случае же повторного нарушения сумма штрафа возрастает до 2 тыс. лари.

Ограничения не коснутся лишь мест проживания физических лиц. Новые регуляции категорически запрещают потребление марихуаны лицами, не достигшими 21 года.

В соответствии с поправками, вносимыми в УК Грузии, управление транспортом лицом, находящимся под воздействием наркотических, психотропных или психоактивных веществ, будет наказываться штрафом или лишением свободы на срок до одного года.

В случае если это привело к причинению вреда здоровью, в частности, в момент ДТП, то в зависимости от его тяжести, будет наказываться лишением свободы на срок от двух до шести лет. Аналогичные действия, повлекшие смерть человека, будут наказываться лишением свободы на срок от шести до девяти лет, а в случае, если речь идет о двух и более жертвах ДТП - на срок от восьми до 12 лет.

Конституционный суд Грузии в ноябре 2017 года удовлетворил иск оппозиционной партии "Новый политический центр - Гирчи" против парламента, отменив уголовное наказание за курение марихуаны, а 30 июля 2018 года по иску этой же партии признал неконституционной и норму Кодекса административных правонарушений, устанавливающую административную ответственность за употребление марихуаны, что, однако, вызвало неоднозначную реакцию в стране.

Со своей стороны премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что это решение "создало новую правовую реальность в стране", которая требует ответной реакции исполнительной власти.

Против легализации марихуаны выступил католикос-патриарх всея Грузии Илия II, который в своей воскресной проповеди назвал "большой ошибкой" решение Конституционного суда и заявил, что допущение потребления наркотиков в Грузии - это "вражда к нации".