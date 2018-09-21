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ЦИК Грузии зарегистрировал 19 кандидатов в президенты

Флаг Грузии
05:12 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии на данный момент зарегистрировала 19 кандидатов в президенты.

Согласно распространенному сообщению ЦИК, всего было подано 46 заявок на участие в выборах президента, из которых 20 от политических партий и 26 - от инициативных групп.

По информации Центризбиркома, необходимый для регистрации кандидата список поддерживающих лиц смогли представить 25 избирательных субъектов, из которых 19 политических партий и шесть инициативных групп.

В сообщении отмечается, что 19 инициативных групп не смогли представить вышеуказанный список, в связи с чем им было отказано в регистрации.

На данный момент, как говорится в сообщении, в ЦИК осуществляются процедуры регистрации шести субъектов.

Последним сроком регистрации кандидатов в президенты Грузии является 28 сентября.

Согласно Избирательному кодексу Грузии, выдвижение кандидата в президенты Грузии должно быть подтверждено подписями не менее 25 923 избирателей (0,75% общего числа избирателей).

Что касается зарегистрированных участников, то наиболее известными среди кандидатов являются - представитель оппозиционной партии "Европейская Грузия" Давид Бакрадзе, занимавший пост председателя парламента Грузии в период правления президента Михаила Саакашвили; еше один экс-спикер парламента Грузии Давид Усупашвили, которого поддерживает оппозиционная партия "Свободные демократы"; экс-глава МИД Грузии Григол Вашадзе, который баллотируется от оппозиционного объединения "Сила в Единстве" и бывшей правящей партии "Единое национальное движение"; лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили, а также еще одна экс-глава МИД Саломе Зурабишвили, которая выступает как независимый кандидат.

Правящая партия "Грузинская мечта" участия в президентских выборах не принимает. Ранее в партии заявили, что поддержат независимого кандидата, в частности, С.Зурабишвили.

Между тем, в четверг стало известно, что ЦИК отказал в регистрации в качестве кандидата в президенты известному грузинскому кинорежиссеру Георгию Шенгелая. В комиссии заявили журналистам, что Г.Шенгелая не смог представить список поддерживающих его избирателей.

При этом сам кинорежиссер заявил журналистам, что сам снял свою кандидатуру, потому что сомневается в справедливом проведении выборов.

"Я снимаю свою кандидатуру. Снимаю, потому что я считаю недостойным участие в выборах в ситуации, где все начнут швыряться деньгами", - сказал он.

Что же касается действующего президента Грузии Георгия Маргвелашвили, то он отказался идти на второй срок.

Выборы президента Грузии пройдут 28 октября.

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Новости мира, Выборы, Грузия, Кандидаты, ЦИК Грузии.
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