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Премьер Ирландии: Прогресса в переговорах о Brexit нет

Лео Варадкар
06:31 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Лео Варадкар выразил надежду, что в октябре все же будет достигнута договоренность по Brexit.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар считает, что за последние шесть месяцев между Европейским Союзом и Великобританией не было достигнуто прогресса в вопросе относительно ирландской границы после выхода Британии из ЕС.

Об этом он сообщил в среду перед саммитом лидеров ЕС в Австрии, передает Reuters.

"Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил в среду, что за шесть месяцев не был достигнут прогресс в переговорах между ЕС и Британией в деликатном вопросе относительно границы между Ирландией и Северной Ирландией после Brexit", - говорится в сообщении.

Варадкар добавил, что еще никто не видел альтернативный текст о Brexit от британского правительства, который бы мог устроить любого в Европейском Союзе.

Ирландский премьер также считает, что Великобритания не выйдет из ЕС без соглашения в марте следующего года.

Как сообщалось, в австрийском городе Зальцбург в среду, 19 сентября, начался двухдневный неформальный саммит глав государств и правительств стран-членов Европейского Союза, на котором планируют обсудить кибербезопасность, мигрантов и Brexit.

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Новости мира, Brexit, Британия, ЕС, Лео Варадкар, Премьер-министр Ирландии.
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