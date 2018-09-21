Премьер Ирландии: Прогресса в переговорах о Brexit нет

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар считает, что за последние шесть месяцев между Европейским Союзом и Великобританией не было достигнуто прогресса в вопросе относительно ирландской границы после выхода Британии из ЕС.

Об этом он сообщил в среду перед саммитом лидеров ЕС в Австрии, передает Reuters.

"Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил в среду, что за шесть месяцев не был достигнут прогресс в переговорах между ЕС и Британией в деликатном вопросе относительно границы между Ирландией и Северной Ирландией после Brexit", - говорится в сообщении.

Варадкар добавил, что еще никто не видел альтернативный текст о Brexit от британского правительства, который бы мог устроить любого в Европейском Союзе.

Ирландский премьер также считает, что Великобритания не выйдет из ЕС без соглашения в марте следующего года.

Как сообщалось, в австрийском городе Зальцбург в среду, 19 сентября, начался двухдневный неформальный саммит глав государств и правительств стран-членов Европейского Союза, на котором планируют обсудить кибербезопасность, мигрантов и Brexit.