В Совете Европы призвали Украину ускорить расследование убийства Гонгадзе

Совет Европы призвал Украину обеспечить как можно более быстрое завершение расследование дела об убийстве украинского журналиста Георгия Гонгадзе, сообщает Украинская правда.

18-20 сентября Комитет министров Совета Европы проанализировал выполнение Украиной ряда решений ЕСПЧ, в частности, в деле "Гонгадзе против Украины", сообщили в пятницу в Совете Европы.

Комитет вновь обратился к украинским властям с просьбой как можно скорее предоставить информацию о кассационном производстве в отношении заключенного экс-генерала МВД Алексея Пукача и выразил надежду, что это производство будет быстро завершено.

Комитет выразил сожаление в связи с тем, что несмотря на предыдущие решения и после почти 18 лет, расследование подстрекательства и организации убийства Гонгадзе все еще требует полного завершения.

Комитет министров настойчиво призвал украинскую власть обеспечить быстрое завершение расследования в соответствии со стандартами по защите прав человека и предложил сообщить, на каком этапе сейчас находится расследование, с какими сложностями, возможно, придется столкнуться и какие меры рассматриваются, чтобы решить возможные проблемы.

Комитет также просит указать, за какое время расследование может быть завершено.