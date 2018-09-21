Додона могут временно отстранить от должности

Депутаты от правящей в Молдове Демократической партии обратились в Конституционный суд с требованием временно отстранить президента Игоря Додона из-за его отказа подписать указ о назначении двух министров. Информацию об этом подтвердил депутат парламента Серджиу Сырбу.

"Совершенно верно. Нами был направлен такой иск в Конституционный суд с требованием о его рассмотрении в срочном порядке, чтобы не блокировать деятельность государственных учреждений", - отметил С. Сырбу.

Как сообщалось ранее, президент Молдовы И. Додон заявил, что не подпишет указ о назначении нового министра здравоохранения, труда и социальной защиты Сильвии Раду и министра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Николае Чубука. Он мотивировал свой отказ тем, что "Сильвия Раду не работала в системе здравоохранения, и не обладает соответствующими профессиональными качествами, а Николае Чубук не соответствует этой должности".

Согласно молдавскому законодательству, правительство вправе повторно представить президенту кандидатуры для утверждения, а в случае повторного отказа – обратиться в Конституционный суд. И. Додон уже заявил, что он и во второй раз откажет в назначении новых министров. В случае же повторного отказа президента Конституционный суд может временно отстранить главу государства от должности, передав полномочия президента либо премьеру, либо спикеру парламента. Это уже четвертый отказ президента назначать новых министров в правительстве и подписывать принятые парламентом законы. Последний раз это произошло в 2017 году, когда И. Додон отказался назначить министром обороны Еуджена Стурзу. Тогда полномочия президента временно исполнял спикер парламента Андриан Канду, который и подписал указ о назначении министра.