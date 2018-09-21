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Дело Скрипалей и Ассоциация Украина-ЕС: СМИ раскрыли новые подробности

Александр Петров и Руслан Боширов
18:43 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Новости мира: Bellingcat и Insider выяснили, что Петров и Боширов прибыли в Нидерланды через два дня после спорного референдума об ассоциации Украины с ЕС.

Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых британские власти считают агентами ГРУ РФ и обвиняют в химической атаке в Солсбери, прилетали в Нидерланды 8 апреля 2016 года через два дня после проведения в стране референдума по Соглашению об ассоциации Украина-ЕС.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на международную группу расследователей Bellingcat и Insider со ссылкой на источники в правоохранительных органах Нидерландов.

"Петров и Боширов (или только Петров, поскольку наше исследование отслеживает только паспортные данные Петрова) приехали в столицу Беларуси, чтобы вылететь оттуда в Амстердам. Они прибыли в Нидерланды через два дня после спорного референдума об ассоциации Украины с ЕС, и через 10 дней Петров возвращается в Москву", - говорится в материале.

Как известно, кампания референдума сопровождалась хакерскими атаками, фейковыми новостями от российской "фабрики троллей", организованными акциями россиян на территории Нидерландов от имени "украинских беженцев" против ассоциации ЕС с Украиной. Также распространялось фейковое видео с угрозами Нидерландам якобы от батальона Национальной гвардии Украины "Азов".

Кроме того, в расследовании говорится, что Петров и Боширов весной 2018 года были арестованы в Нидерландах, а затем депортированы в Россию.

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Все по теме:

Новости мира, Александр Петров, Дело Скрипалей, ЕС, Референдум, Руслан Боширов, Солсбери.
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