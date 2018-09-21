Гражданина Эстонии осудили за шпионаж в пользу РФ

Харьюский уездный суд приговорил гражданина Эстонии к году и восьми месяцам тюрьмы за работу на российскую разведку. Об этом сообщает Postimees, передает УНН.

Полиция безопасности задержала 32-летнего Евгения Славина 1 июля этого года, и с этого времени он находится под стражей. Согласно обвинению, он с апреля 2016 года поддерживал связь с работниками ГРУ. Е. Славин согласился участвовать в направленной против Эстонии оперативной работе ГРУ, целью которой было нанесение вреда внутренней и внешней безопасности Эстонии.

Для тайного сотрудничества он дал письменное согласие ГРУ. Информацию он передавал по телефону, через электронные письма и сообщения, а также на встречах на территории России. Одно из заданий Е. Славина было сфотографировать возможное место будущего аэродрома НАТО в Эстонии. 10 сентября суд приговорил Е. Славина к году и восьми месяцам тюремного заключения.