Тюрьма за "клевету в соцсетях": в ОБСЕ раскритиковали Россию

Введение Госдумой РФ уголовной ответственности, вплоть до 1 года заключения, по связанным с клеветой в интернете делам противоречит международным стандартам и будет иметь отрицательный эффект на право на свободу слова.

Об этом заявил представитель Офиса ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в письме в адрес российской власти, которая 20 сентября внесла поправки в законы об административном и уголовном наказании за клевету в интернете, в том числе в соцсетях, сообщает сайт ОБСЕ.

"Я обеспокоен вводом уголовной ответственности, предусматривающей наказание вплоть до 1 года заключения, за неисполнение судебных решений, которые требуют удаления или опровержения информации по связанным с клеветой делам. По существу, поправки имеют большой потенциал для подрыва свободы слова, а также свободного распространения информации и доступа к информации", - заявил Дезир.

Он указал на то, что международные стандарты, касающиеся законов о клевете, предусматривают, что "наказание не должно быть настолько значительным, чтобы иметь негативное влияние на свободу слова, и должно быть строго пропорциональным и направленным на восстановление репутации".

"Тюремное заключение никогда не было надлежащим наказанием за такие правонарушения", - подчеркнул представитель Офиса ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

Дезир призвал членов Совета Федерации РФ отклонить эти поправки и приостановить инициативы, "которые будут серьезным шагом назад, а также негативно будут влиять на право на свободу слова и доступ к информации, представляющей общественный интерес".

20 сентября Госдума России внесла поправки в законы об административном и уголовном наказании за клевету в интернете, в том числе в соцсетях.

Ими повышаются админштрафы за неисполнение решения суда о прекращении распространения информации или об опровержении: до 20 тыс. рублей для граждан, до 50 тыс. для должностных лиц, до 200 тыс. - для организаций.

Повторное нарушение увеличивает размер наказания: административный арест до 10 суток или общественные работы до 120 часов для граждан; до 15 суток ареста или до 200 часов обязательных работ для должностных лиц; до 200 тыс. рублей штрафа для организаций.

Если в течение одного года по одному и тому же судебному разбирательству все административные меры воздействия будут исчерпаны, заработает 315 статья Уголовного кодекса, которая также была принята Госдумой. Эта статья грозит уголовным штрафом до 50 тыс. рублей или в размере заработной платы либо другого дохода осужденного за период до шести месяцев.

Также нарушителю закона могут грозить обязательные работы - до 240 часов, исправительные работы - до года или арест сроком до трех месяцев, а также лишение свободы на срок до одного года.