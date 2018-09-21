День Независимости Украины

Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 21.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко принял послов пяти государств
Порошенко принял послов пяти государств
Новости: Глава КИУ назвал ключевые задачи нового состава ЦИК
Глава КИУ назвал ключевые задачи нового состава ЦИК
Новости: Джошуа - Поветкин: результаты взвешивания (Видео)
Джошуа - Поветкин: результаты взвешивания (Видео)
Новости: Неделя моды в Милане 2018: известные бренды представили свои коллекции весна-лето 2019 (Фото)
Неделя моды в Милане 2018: известные бренды представили свои коллекции
X

Тюрьма за "клевету в соцсетях": в ОБСЕ раскритиковали Россию

Арлем Дезир
19:15 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Представитель Офиса ОБСЕ Арлем Дезир заявил, что введение тюремного заключения за клевету в интернет противоречит международным стандартам.

Введение Госдумой РФ уголовной ответственности, вплоть до 1 года заключения, по связанным с клеветой в интернете делам противоречит международным стандартам и будет иметь отрицательный эффект на право на свободу слова.

Об этом заявил представитель Офиса ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в письме в адрес российской власти, которая 20 сентября внесла поправки в законы об административном и уголовном наказании за клевету в интернете, в том числе в соцсетях, сообщает сайт ОБСЕ.

"Я обеспокоен вводом уголовной ответственности, предусматривающей наказание вплоть до 1 года заключения, за неисполнение судебных решений, которые требуют удаления или опровержения информации по связанным с клеветой делам. По существу, поправки имеют большой потенциал для подрыва свободы слова, а также свободного распространения информации и доступа к информации", - заявил Дезир.

Он указал на то, что международные стандарты, касающиеся законов о клевете, предусматривают, что "наказание не должно быть настолько значительным, чтобы иметь негативное влияние на свободу слова, и должно быть строго пропорциональным и направленным на восстановление репутации".

"Тюремное заключение никогда не было надлежащим наказанием за такие правонарушения", - подчеркнул представитель Офиса ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

Дезир призвал членов Совета Федерации РФ отклонить эти поправки и приостановить инициативы, "которые будут серьезным шагом назад, а также негативно будут влиять на право на свободу слова и доступ к информации, представляющей общественный интерес".

20 сентября Госдума России внесла поправки в законы об административном и уголовном наказании за клевету в интернете, в том числе в соцсетях.

Ими повышаются админштрафы за неисполнение решения суда о прекращении распространения информации или об опровержении: до 20 тыс. рублей для граждан, до 50 тыс. для должностных лиц, до 200 тыс. - для организаций.

Повторное нарушение увеличивает размер наказания: административный арест до 10 суток или общественные работы до 120 часов для граждан; до 15 суток ареста или до 200 часов обязательных работ для должностных лиц; до 200 тыс. рублей штрафа для организаций.

Если в течение одного года по одному и тому же судебному разбирательству все административные меры воздействия будут исчерпаны, заработает 315 статья Уголовного кодекса, которая также была принята Госдумой. Эта статья грозит уголовным штрафом до 50 тыс. рублей или в размере заработной платы либо другого дохода осужденного за период до шести месяцев.

Также нарушителю закона могут грозить обязательные работы - до 240 часов, исправительные работы - до года или арест сроком до трех месяцев, а также лишение свободы на срок до одного года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Арлем Дезир, Госдума РФ, ОБСЕ, Россия.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

ЦИК Грузии зарегистрировал 19 кандидатов в президенты Парламент Грузии принял законопроект, ограничивающий потребление марихуаны Французская полиция провела спецоперацию против торговцев Эйфелевыми башнями

Последние новости

Виталий Козловский презентовал новый клип на песню "Літай" (Видео) Талантливая художница шьет игрушки по мотивам детских рисунков (Фото) Игроки Олимпика устроили перестрелку в Киеве
Сегодня читают
01 На выходные в Украину придет похолодание и дожди
02 Украинцев предупредили о заморозках
03 Динамо - Астана 2:2 события матча (Видео)
04 Волкер сравнил Порошенко и Путина
05 Паспортный скандал: Климкин заявляет, что его не услышали
Новости сегодня
19:31 Британия усилит свой флот в Черном море
19:23 Рианна снялась для осеннего номера популярного глянца
19:19 На МКС испытали "космического мусорщика"
19:14 Потрясающие снимки о жизни морских цыганов (Фото)
19:10 Тренер Ливерпуля хвалит Салаха за оборонительные действия
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Додона могут временно отстранить от должности
Додона могут временно отстранить от должности
Новости: Синоптик спрогнозировал погоду в Украине на октябрь
Синоптик спрогнозировал погоду в Украине на октябрь
Новости: В Украине могут появиться встроенные начальные школы
В Украине могут появиться встроенные начальные школы
Новости: Оля Фреймут раскрыла секреты ухода за кожей лица
Оля Фреймут раскрыла секреты ухода за кожей лица
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь