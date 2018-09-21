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Британия усилит свой флот в Черном море

Британский эсминец HMS Diamond
19:31 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: Британский военно-морской флот усилит свое присутствие в акватории Черного моря, чтобы пресечь "возможную агрессию России".

Великобритания усилит военную поддержку Украине, увеличив присутствие патрулей Королевского морского флота в Черном море в 2019 году. Об этом со ссылкой на британского госсекретаря по вопросам обороны Гэвина Уилльямсона пишет The Telegraph, передает УНН.

"Британия увеличит военную поддержку своего союзника, отправив Королевских морских пехотинцев позже в этом году и увеличив присутствие патрулей Королевского морского флота в Черном море в 2019 году", — сообщает издание. Как отмечается, в Британии предполагают, что Одесса, крупнейший порт Украины, в ближайшие несколько месяцев окажется под давлением военно-морских сил РФ, которые будут пытаться осуществить экономическую блокаду.

Британский Госсекретарь по вопросам обороны после визита в Украину и в частности на Донбасс заявил, что российский президент Владимир Путин расширяет границы своей новой "холодной войны" с Западом. По его словам, Великобритания видит российскую агрессию "не только на линии фронта, но и все более агрессивную позицию в Черном море". "Мы собираемся продолжить наши учения и в дальнейшем поддерживать усилия Королевского флота и королевских морских пехотинцев для того, чтобы военно-морские силы Украины и вооруженные силы имели навыки и технические способности противостоять этим возрастающим угрозам", — подчеркнул он.

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Новости мира, Великобритания, ВМФ, Россия, Украина, Флот, Черное море.
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