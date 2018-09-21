Паспортный скандал: Климкин намерен встретиться с Сийярто

Министр иностранных дел Павел Климкин планирует встретиться с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в Нью-Йорке 26 сентября, чтобы обсудить ситуацию с раздачей венгерского гражданства и паспортов гражданам Украины в Закарпатье. Об этом Климкин сообщил в эфире радиостанции "Радио НВ".

"Пока мы это запланировали на 26 (сентября). Будем в Нью-Йорке встречаться и обсуждать. Это не консульское дело, это чисто политическое дело", - подчеркнул он. Глава МИД напомнил, что позиция Украины заключается в том, что генеральный консул Венгрии в Берегово должен вернуться на родину.

"Или венгры его забирают, четко признавая, что он делал, и это на самом деле, наиболее конструктивный момент, и я готов предложить этот конструктивный момент господину Сийярто. Или, если не захотят, то, конечно, (генконсул) поедет в Будапешт", - заявил Климкин, намекнув на возможную высылку из Украины.

"Нельзя не только раздавать гражданство, а и заниматься манипуляциями", - подчеркнул министр. Как сообщал УНИАН, на днях в интернете появилось видео, на котором украинцам раздают венгерское гражданство с просьбой не сообщать об этом властям. "Клянусь, что считаю Венгрию своей родиной.

Буду верным гражданином, защищать и служить Венгрии. Да поможет мне Бог", - повторяют текст присяги якобы украинцы на фоне венгерского флага.

Затем они получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства". После этой процедуры, как можно увидеть на видео, якобы украинцев угощают бокалом шампанского в честь получения венгерского гражданства.

Климкин заявил, что раздача венгерского гражданства противоречит Венской конвенции о консульских сношениях. Он отметил, что Украина отреагирует на выдачу венгерских паспортов.

Также он намекнул, что Украина может выслать венгерского консула и не отступит в проведении проукраинской политики на Закарпатье.

В свою очередь, Сийярто угрожал прибегнуть к новым мерам по препятствованию европейской и евроатлантической интеграции Украины.