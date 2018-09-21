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Менеджера, разместившего нашумевшее фото Трампа и Дуды, уволили

Анджей Дуда и Дональд Трамп
20:08 Сегодня Телеграф

Новости мира: На личной странице в Facebook контент-менеджер Иван Шило разместил фото встречи в Белом доме Дуды и Трама, которое стало поводом для критики и насмешек.

Менеджера по продвижению контента в социальных сетях телеканала "Белсат" уволили с работы после того, как он разместил в своем Facebook высмеяно в сети фото президента Польши Анджея Дуды с американским главой Дональдом Трампом, сообщает Украинская правда.

Белорус Иван Шило в течение двух лет работал на "Белсат", который финансируется польским МИД и своей миссией называет продвижение демократии. На личной странице в Facebook Шило разместил фото встречи в Белом доме Дуды и Трама, которое стало поводом для критики и насмешек в Польше и за ее пределами.

Фото первым разместил в Twitter президент США. На нем Дуда и Трамп подписывают договор о стратегическом сотрудничестве. Трамп сидит за столом, тогда как Дуда стоит, немного склонившись.

Критики Дуды обвиняют его в том, что он позволил унизить себя и Польшу. Мол, даже во время церемонии подписания меморандума Трампом и северокорейским диктатором Ким Чен Ыном оба лидера сидели. Некоторые утверждают, что со своей задачей в этой ситуации не справился польский МИД.

Шило опубликовал фото на своей Facebook-странице с короткой подписью: "Слева - президент Польши". Впоследствии он сообщил, что на следующий день его уволили.

"Меня уволили. Без разговоров, просто удалили из рабочих чатов и забрали все права доступа. Может я когда-нибудь напишу обо всем этом подробнее. Может нет. Но ситуация - дно. Руководители не должны извиняться, но и увольнять других из-за своих ошибок - это тоже не дело", - написал Шило.

Публикацию Шила прокомментировала директор телеканала Агнешка Ромашевская-Гузы, заявив, что договор о военном сотрудничестве с США имеет огромное значение для безопасности Польши и "это одна из немногих тем, которые не являются основанием для шуток сотрудников "Белсата"." Я только все больше и больше уверена, что ты не знаешь, что такое работа в команде и лояльность", - написала она.

Вместе с тем увольнение сотрудника "Белсата" стало поводом для шуток в социальных сетях, сообщает Украинская правда.

Заместитель директора телеканала Алексей Дикавицкий отметил, что Шило уволили "не за шутку о польском президенте", а за "неподобающее поведение в отношении своих коллег и всей фирмы".

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Новости мира, Facebook, Анджей Дуда, Дональд Трамп, Контент, Польша, США, Фото.
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