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ЕСПЧ обязал РФ выплатить компенсацию за нарушения в Приднестровья

ЕСПЧ
21:13 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Европейский суд по правам человека признал нарушения России в Приднестровье, обязав власти РФ выплатить двум семьям из региона компенсацию.

Европейский суд по правам человека признал Россию виновной в нарушении прав человека в Приднестровье, обязав российские власти выплатить двум семьям из региона компенсацию в размере 75 тысяч евро.

Об этом проинформировали в молдавской правозащитной организации "Promo-LEX".

"Суд обязал Россию выплатить 50 тысяч евро матери Александра Стомати, военнослужащего, насильно призванного в ряды вооруженных сил непризнанного Приднестровья и впоследствии скончавшегося при невыясненных обстоятельствах", - говорится в сообщении правозащитников.

Подчеркивается также, что в соответствии с решением европейской судебной инстанции, Россия нарушила одну из статей Европейской конвенции по правам человека – право на жизнь.

Другой семье из Приднестровского региона, сын которой также был призван в армию, а впоследствии его нашли мертвым на берегу Днестра, ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию в размере 22 тысяч евро.

Правозащитники сообщают также, что отказ от службы в рядах вооруженных сил непризнанного Приднестровья наказывается властями региона штрафом в размере 1,7 тысячи евро или тюремным заключением сроком до 2-х лет.

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Новости мира, ЕСПЧ, Компенсация, Приднестровье, Россия.
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