Мэй о переговорах по Brexit : Итак, мы зашли в тупик

Премьер-министр Британии Тереза Мэй считает, что переговоры по выходу страны из состава Европейского Союза зашли в тупик.

Об этом она заявила в специальном видеообращении после встречи с лидерами стран-членов ЕС в Зальцбурге.

"Вчера Дональд Туск отметил, что наши предложения могут подорвать единый рынок. Он не объяснил причин и не предоставил альтернативного предложения. Итак, мы зашли в тупик", - сказала Мэй.

Она подчеркнула недопустимость экономического отделения Северной Ирландии от остальной Британии, а также варианта, при котором страна останется в европейской экономической зоне и продолжит подчиняться всем европейским правилам.

Премьер-министр убеждена, что в ЕС должны объяснить, что именно мешает достижению соглашения, и предложить альтернативы.

Мэй также напомнила о том, что она категорически опровергает идею проведения второго референдума о Brexit.

Ранее на саммите лидеров ЕС в Зальцбурге главы государств-членов Союза отклонили план соглашения от британского премьер-министра Терезы Мэй. Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что ключевая часть этого плана "не сработает".