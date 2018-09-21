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Мэй о переговорах по Brexit : Итак, мы зашли в тупик

Тереза Мэй
22:16 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Премьер-министр Тереза Мэй убеждена, что в ЕС должны объяснить, что именно мешает достижению соглашения, и предложить альтернативы.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй считает, что переговоры по выходу страны из состава Европейского Союза зашли в тупик.

Об этом она заявила в специальном видеообращении после встречи с лидерами стран-членов ЕС в Зальцбурге.

"Вчера Дональд Туск отметил, что наши предложения могут подорвать единый рынок. Он не объяснил причин и не предоставил альтернативного предложения. Итак, мы зашли в тупик", - сказала Мэй.

Она подчеркнула недопустимость экономического отделения Северной Ирландии от остальной Британии, а также варианта, при котором страна останется в европейской экономической зоне и продолжит подчиняться всем европейским правилам.

Премьер-министр убеждена, что в ЕС должны объяснить, что именно мешает достижению соглашения, и предложить альтернативы.

Мэй также напомнила о том, что она категорически опровергает идею проведения второго референдума о Brexit.

Ранее на саммите лидеров ЕС в Зальцбурге главы государств-членов Союза отклонили план соглашения от британского премьер-министра Терезы Мэй. Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что ключевая часть этого плана "не сработает".

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Новости мира, Brexit, Великобритания, ЕС, Переговоры, Тереза Мэй.
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