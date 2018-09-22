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Папа Римский посетит страны Балтии

Папа Римский Франциск
05:33 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Папа Римский едет в турне по странам Балтии.

С 22 по 25 сентября Папа Римский Франциск совершит апостольское путешествие в Литву, Латвию и Эстонию.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Визит Папы Римского начнется с утра субботы, когда Франциск прибудет в Международный аэропорт Вильнюс. Оттуда он переедет в президентский дворец, где в полдень пройдет встреча с Президентом Литвы Далей Грибаускайте. После того Папа Римский выступит с речью на площади перед Президентским дворцом.

После обеда Папа Франциск вознесет молитву в часовне, а затем на папамобиле поедет на Кафедральную площадь литовской столицы, где встретится с молодежью. А в 17.30 выступит с речью на Кафедральной площади, и позже посетит Кафедральный собор.

Визит в Литве продолжится 23 сентября в Каунасе и Вильнюсе. По приглашению архиепископа Гинтараса Грушаса, Президента Епископской Конференции Литвы, глава УГКЦ Блаженнейший Святослав примет участие в служении Святой Мессы, которую возглавит Папа 23 сентября в парке Сантака (Каунас).

24 сентября Папа Римский Франциск будет в Латвии, 25 сентября – в Эстонии.

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Новости мира, Латвия, Литва, Папа Римский, Франциск, Эстония.
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