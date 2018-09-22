Папа Римский посетит страны Балтии

С 22 по 25 сентября Папа Римский Франциск совершит апостольское путешествие в Литву, Латвию и Эстонию.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Визит Папы Римского начнется с утра субботы, когда Франциск прибудет в Международный аэропорт Вильнюс. Оттуда он переедет в президентский дворец, где в полдень пройдет встреча с Президентом Литвы Далей Грибаускайте. После того Папа Римский выступит с речью на площади перед Президентским дворцом.

После обеда Папа Франциск вознесет молитву в часовне, а затем на папамобиле поедет на Кафедральную площадь литовской столицы, где встретится с молодежью. А в 17.30 выступит с речью на Кафедральной площади, и позже посетит Кафедральный собор.

Визит в Литве продолжится 23 сентября в Каунасе и Вильнюсе. По приглашению архиепископа Гинтараса Грушаса, Президента Епископской Конференции Литвы, глава УГКЦ Блаженнейший Святослав примет участие в служении Святой Мессы, которую возглавит Папа 23 сентября в парке Сантака (Каунас).

24 сентября Папа Римский Франциск будет в Латвии, 25 сентября – в Эстонии.